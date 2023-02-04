Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в субботу в Харькове командира 92-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) полковника Павла Федосенко на квартире у его любовницы, сотрудницы МВД.
Об этом сообщают военные корреспонденты в Telegram-каналах. Отмечается также, что задержанный военный является Героем Украины.
Офицеру якобы предъявлены обвинения в дезертирстве, в самоустранении от исполнения своих служебных обязанностей и в неоправданно высоких потерях в подразделениях бригады, а также среди наёмников "Иностранного легиона", которые придавались ему в подчинение и действовали совместно с 92-й бригадой.
В соцсетях пишут, что информация требует подтверждения.
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