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Базсонов: ВСУ перебрасывают военную технику на Угледарское направление

Силовые структуры

В сторону города Димитрова (Мирнограда) сегодня двигались три крупные колоны вооружённых сил Украины (ВСУ), в которых было замечено большое количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Об этом сообщил военный эксперт Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

Базсонов: ВСУ перебрасывают военную технику на Угледарское направление

Офицер рассказал, что в колонны также вошли резервы, которые находились на участке в направлении Кременной.

"Судя по перехватам разговоров украинских вояк, пунктом их назначения будет Угледарское направление, но не факт. Командование ВСУ могло намеренно не раскрывать конечной цели переброски этих сил", — заметил аналитик.

Он предположил, что эти силы могут быть переброшены ночью из Димитрова на Донецкое направление, например, под Авдеевку. Или вообще группировку могут перебросить за ночь на Запорожское направление, чтобы на рассвете начать контрнаступление, а намерение пойти на Угледар окажется дезинформацией.

В любом случае, необходимо наблюдать направление движения этих сил и попробовать разбить их на марше, заключил Безсонов.

Ранее о переброске резервов ВСУ в сторону Угледара сообщил сегодня командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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