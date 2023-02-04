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Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе ужесточается

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своём вечернем обращении в субботу, что ситуация в Донбассе ужесточается.

Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе ужесточается

Глава киевского режима отметил, что за 346 дней боевых действий ему не раз приходилось говорить, что ситуация на фронте жёсткая, и что она ужесточается. Сейчас снова такое время, добавил он.

По словам Зеленского, российские военные бросают всё больше и больше сил на то, чтобы сломать оборону украинской армии.

"Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях", — рассказал президент страны.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр подвела итоги уходящей недели. Она отметила, что Россия бросила все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута (Артёмовска), а также ведёт мощное наступление на Лиманском направлении.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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