Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе ужесточается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своём вечернем обращении в субботу, что ситуация в Донбассе ужесточается.

Глава киевского режима отметил, что за 346 дней боевых действий ему не раз приходилось говорить, что ситуация на фронте жёсткая, и что она ужесточается. Сейчас снова такое время, добавил он.

По словам Зеленского, российские военные бросают всё больше и больше сил на то, чтобы сломать оборону украинской армии.

"Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях", — рассказал президент страны.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр подвела итоги уходящей недели. Она отметила, что Россия бросила все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута (Артёмовска), а также ведёт мощное наступление на Лиманском направлении.