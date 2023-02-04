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WSJ: Китай предоставляет России технологии, необходимые для спецоперации

Силовые структуры

Пекин предоставляет Москве технологии, для ведения военных действий на Украине.

WSJ: Китай предоставляет России технологии, необходимые для спецоперации

Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

КНР якобы предоставляет РФ технологии, которые нужны для ведения СВО, утверждает публикация газеты, подчёркивая, что китайские государственные оборонные компании ранее отправляли государственным оборонным компаниям России оборудование для постановки помех (РЭБ), навигационное оборудование и детали для реактивных истребителей.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель накануне сказал, что китайских руководитель Си Цзиньпин убедил его в том, что Пекин не поставляет Кремлю никакого вооружения.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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