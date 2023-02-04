Русские войска наступают Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, отмечает свежая утренняя сводка Генштаба ВСУ 4 февраля.
Российская армия штурмовала Кременную, Артёмовск, Купянск, Макеевку, Парасковиевку и др. ВС РФ использовали танки, миномёты и артиллерию, перечисляет спикер Генерального штаба Украины.
За минувшие сутки российские войска нанесли двадцать авиационных и три ракетных удара, а также провели более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза авиации России и ракетных ударов по Незалежной сохраняется, подытожили в украинском командовании.
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