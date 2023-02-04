Российские войска вошли в Артёмовск

Российские солдаты зашли в северную часть Артёмовска.

Об этом сообщает в Telegram-канале бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Позже это подтвердил и тележурналист Руслан Осташко.

"Ждём подтверждения информации. Следим за ситуацией", — пишет ведущий Первого канала.

Ранее Генштаб ВСУ подчёркивал, что русские наступают на Лиманском, Артёмовском и Авдеевском направлениях.