Российские солдаты зашли в северную часть Артёмовска.
Об этом сообщает в Telegram-канале бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
Позже это подтвердил и тележурналист Руслан Осташко.
"Ждём подтверждения информации. Следим за ситуацией", — пишет ведущий Первого канала.
Ранее Генштаб ВСУ подчёркивал, что русские наступают на Лиманском, Артёмовском и Авдеевском направлениях.
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