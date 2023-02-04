Книга военкора Романовского с интервью бойцов ЧВК "Вагнер" вышла в печать

Первая тысяча экземпляров книги погибшего военкора ФАН Кирилла Романовского "Восемь лет с Вагнером" вышла в печать. Этой новостью поделилась его супруга Александра Яковлева на своей странице во "ВКонтакте".

Романовский ушел из жизни 4 января. И ровно через месяц после смерти военкора его супруга получила хорошую новость от коллег покойного мужа.

"Но именно сегодня я получила от его коллег удивительную новость: при помощи друзей Кирилла вчера вечером вышла из печати первая тысяча экземпляров книги Кирилла "Восемь лет с Вагнером"", — отметила Яковлева.

Романовский готовился к написанию книги несколько лет, собирая материал для своей будущей работы. Он многократно общался с бойцами ЧВК "Вагнер", чтобы получить информацию об их деятельности из первых уст. Супруга военкора заявила, что обязательно передаст экземпляры книги его коллегам и друзьям.

Новость о выпуске книги "Восемь лет с Вагнером" прокомментировал и бизнесмен Евгений Пригожин. Его слова опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

"Он очень много знал, видел и понимал. Он провел большое количество времени с бойцами в одних окопах и фактически жил их жизнью", — заявил предприниматель.

Пригожин назвал Романовского выдающимся человеком, который был знаком с ЧВК "Вагнер" практически с момента основания. По его словам, истории получились очень откровенными и честными.