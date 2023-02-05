Британская разведка MI-6 проинформировала об ухудшении обстановки для войск ВС Украины в Бахмуте

Российские войска продолжают окружать Артёмовск (Бахмут). Ситуация для украинской стороны остаётся сложной. Об этом пишет разведка Британии MI-6 в своём ежедневном отчёте. Пути снабжения ВСУ перерезаны.

"Трассы M03 и H32 — два основных пути доступа в город для украинских защитников — сейчас, вероятно, под прямой огневой угрозой в результате последних продвижений российских сил", — значится в отчёте.

Дорога, ведущая из Северска в Артёмовск, под огневым контролем России. Снабжать оставшиеся в городе силы ВСУ продолжают обходными путями по пересечённой местности. Бахмут становится всё более изолированным, отмечает MI-6.

Ранее сообщалось, что военные украинских войск бегут из города, называя это место адом.