Российские войска продолжают окружать Артёмовск (Бахмут). Ситуация для украинской стороны остаётся сложной. Об этом пишет разведка Британии MI-6 в своём ежедневном отчёте. Пути снабжения ВСУ перерезаны.
"Трассы M03 и H32 — два основных пути доступа в город для украинских защитников — сейчас, вероятно, под прямой огневой угрозой в результате последних продвижений российских сил", — значится в отчёте.
Дорога, ведущая из Северска в Артёмовск, под огневым контролем России. Снабжать оставшиеся в городе силы ВСУ продолжают обходными путями по пересечённой местности. Бахмут становится всё более изолированным, отмечает MI-6.
Ранее сообщалось, что военные украинских войск бегут из города, называя это место адом.
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