В Харькове ракетным ударом ВС РФ могли быть уничтожены иностранные советники ВСУ

Сегодняшним утром вооружённые силы РФ нанесли несколько ударов по объектам украинских формирований в Харькове. Одной из целей стало здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова. На объекте могли находиться высокопоставленные офицеры вооружённых сил Украины (ВСУ) или иностранные военные советники.

Об этом пишет военный эксперт аналитического Telegram-канала "Рыбарь" со ссылкой на свои источники на местах.

"В здании ВУЗа с высокой долей вероятности находился пункт временной дислокации украинских формирований. Противник нередко использует учебные заведения под собственные нужды на всей территории Украины", — отмечает автор канала.

Он добавил также, что к зданию ещё до приезда пожарных прибыли сотрудники СБУ, взявшие ситуацию под контроль.

Ранее сегодня утром мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил прилёт двух ракет по центру города. Официальной информации от Минобороны РФ пока не было.