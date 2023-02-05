Мэр Харькова Терехов подтвердил ракетный удар по Киевскому району города

В воскресенье утром в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что взрывы прогремели в центре Харькова. Информацию о нанесении ракетных ударов подтвердил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что по Киевскому району Харькова ударили две ракеты.

В местных соцсетях также сообщают, что взрывы в Харькове раздаются рядом с объектами критической инфраструктуры. Очевидцы выкладывают видео, на котором заметен густой дым.

Информация пока не подтвержденная, но по словам жителей, снаряд мог попасть по расположению националистов и иностранных наёмников.

Других подробностей, а также официальных комментариев Минобороны РФ нет.