В воскресенье утром в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что взрывы прогремели в центре Харькова. Информацию о нанесении ракетных ударов подтвердил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
Мэр города Игорь Терехов заявил, что по Киевскому району Харькова ударили две ракеты.
В местных соцсетях также сообщают, что взрывы в Харькове раздаются рядом с объектами критической инфраструктуры. Очевидцы выкладывают видео, на котором заметен густой дым.
Информация пока не подтвержденная, но по словам жителей, снаряд мог попасть по расположению националистов и иностранных наёмников.
Других подробностей, а также официальных комментариев Минобороны РФ нет.
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