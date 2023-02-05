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Мэр Харькова Терехов подтвердил ракетный удар по Киевскому району города

Силовые структуры

В воскресенье утром в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что взрывы прогремели в центре Харькова. Информацию о нанесении ракетных ударов подтвердил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Мэр Харькова Терехов подтвердил ракетный удар по Киевскому району города

Мэр города Игорь Терехов заявил, что по Киевскому району Харькова ударили две ракеты.

В местных соцсетях также сообщают, что взрывы в Харькове раздаются рядом с объектами критической инфраструктуры. Очевидцы выкладывают видео, на котором заметен густой дым.

Информация пока не подтвержденная, но по словам жителей, снаряд мог попасть по расположению националистов и иностранных наёмников.

Других подробностей, а также официальных комментариев Минобороны РФ нет.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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