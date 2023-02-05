RT: ВСУ перебрасывают под Угледар подкрепления из Артёмовска из-за больших потерь

С 28 января командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает под Угледар подкрепления, которые должны были оборонять Артёмовск (Бахмут). С 30 января на Угледарское направление начали прибывать мобилизованные из центральных районов Украины, большинство из которых не служили в армии. Об этом сообщает RT.

Издание отмечает, что прибывших мобилизованных может быть около 4 батальонов, а это 1,5 тысячи человек. Поначалу их готовили в качестве резервов для 63-й механизированной и 71-й егерской бригад, но из-за больших потерь под Угледаром руководство ВСУ сменило планы.

Мобилизованные пополнили 72-ю механизированную и 56-ю мотопехотную бригаду, где потери составляли до 50%.

По причине сбоев в работе западных гаубиц M777 украинские военные несут большие потери на Угледарском направлении. Постоянные налёты российской штурмовой авиации и удары "Ланцетами" подавляют батарейную борьбу противника, заключает RT.

Ранее военкоры раскрыли причину массового подрыва бойцов ВСУ на противотанковых минах НАТО в Артёмовске.