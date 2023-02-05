С начала года в подразделениях вооружённых сил Украины (ВСУ), располагающихся в Артёмовске (Бахмуте), произошло несколько десятков подрывов на западных противотанковых минах. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".
Подрыв на своих же минах случается из-за отсутствия единой карты минных полей. Единой информации о расположении мин нет, потому что большинство сапёров погибли при установке, пропали без вести или попали в плен к российским военным вместе с картами, объясняют военкоры.
Ещё одной причиной самоподрывов является то, что ВСУ и территориальная оборона расставляют минные заграждения без оповещения друг друга. Многочисленная расстановка мин на окраинах города не только затрудняет движение мобильных групп противника и их снабжение, но и эвакуацию раненых, заключили авторы канала.
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