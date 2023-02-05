Глава Чечни Кадыров объяснил назначение своих родственников на высокие должности уровнем доверия и самоотдачей

Глава Чечни Рамзан Кадыров встал на защиту своих родственников, которые были назначены на должности госслужащих. Он отметил, что обвинения тех, кто считает, что его нарушителем закона, беспочвенны, так как "львиная доля нынешних чиновников — это те самые первые члены команды Кадырова, которые рисковали жизнями".

Закон в Чечне чтили всегда, и Республику возродили благодаря ему. Для защиты государства и дабы разрушить планы Североатлантического альянса чеченцы бились за свою страну, пишет Кадыров.

"С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог", — эмоционально высказался глава Чечни.