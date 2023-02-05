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Глава Чечни Кадыров объяснил назначение своих родственников на высокие должности уровнем доверия и самоотдачей

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров встал на защиту своих родственников, которые были назначены на должности госслужащих. Он отметил, что обвинения тех, кто считает, что его нарушителем закона, беспочвенны, так как "львиная доля нынешних чиновников — это те самые первые члены команды Кадырова, которые рисковали жизнями".

Глава Чечни Кадыров объяснил назначение своих родственников на высокие должности уровнем доверия и самоотдачей

Закон в Чечне чтили всегда, и Республику возродили благодаря ему. Для защиты государства и дабы разрушить планы Североатлантического альянса чеченцы бились за свою страну, пишет Кадыров.

"С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог", — эмоционально высказался глава Чечни.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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