Сегодня, 5 февраля, в воскресенье, в Очакове Николаевской области, а также Херсоне раздаются взрывы.
Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Взрывы прогремели и в городе Славянске, позже сообщили украинские СМИ.
Ранее сообщалось о нехватке у ВСУ мешков для трупов и эвакуационных автомобилей на переднем крае в Артёмовске.
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