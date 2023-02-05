Взрывы раздаются в Херсоне и Очакове Николаевской области

Сегодня, 5 февраля, в воскресенье, в Очакове Николаевской области, а также Херсоне раздаются взрывы.

Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Взрывы прогремели и в городе Славянске, позже сообщили украинские СМИ.

Ранее сообщалось о нехватке у ВСУ мешков для трупов и эвакуационных автомобилей на переднем крае в Артёмовске.