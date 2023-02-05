Сотни мешков для трупов и эвакуационные авто: плачевное положение дел у ВСУ в Бахмуте

Армии Украины сегодня в Артёмовске необходимы сотни мешков для трупов и эвакуационные машины.

Такое незавидное положение дел у боевиков ВСУ в городе, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Медицинская служба 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск рапортует о тяжелейшей обстановке в Артёмовске, где ВСУ потеряли много медтранспорта.

В своём докладе офицеры сообщают о невозможности эвакуации военнослужащих ВСУ, пока их не снабдят необходимым.

Ранее сообщалось, что боевики убегают из Артёмовска.