Армии Украины сегодня в Артёмовске необходимы сотни мешков для трупов и эвакуационные машины.
Такое незавидное положение дел у боевиков ВСУ в городе, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Медицинская служба 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск рапортует о тяжелейшей обстановке в Артёмовске, где ВСУ потеряли много медтранспорта.
В своём докладе офицеры сообщают о невозможности эвакуации военнослужащих ВСУ, пока их не снабдят необходимым.
Ранее сообщалось, что боевики убегают из Артёмовска.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.