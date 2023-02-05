Родственники бойцов десантной бригады ВСУ пожаловались на командиров, которые требуют выкуп

Родственники десантников из 77-й бригады вооружённых сил Украиын (ВСУ) пожаловались на командиров, которые передали бойцов военной прокуратуре, а теперь требуют выкуп.

Сообщается, что одно из подразделений бригады в январе, понеся потери под Соледаром, ушло с позиций, после чего командир роты направил дело в военную прокуратуру, обвинив их в невыполнении боевого задания.

Теперь всушники пытаются перевестись в другую бригаду, не дожидаясь завершения разбирательства. Однако, по словам родных, командование просит за это у них выкуп в 250 тысяч гривен.