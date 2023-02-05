РВ: комбриги ВСУ отомстили польским наёмникам, устроив "Волынскую резню 2:0"

Очень интересные события происходят в Харьковской области. После задержания вчера комбрига 92-й бригады вооружённых сил Украины полковника Павла Федосенко стало известно, что бригада фактически прекратила своё существование, пишет "Русская весна".

Издание отмечает, что в области остался лишь один батальон этой бригады, другие же направлены под Соледар и в Запорожье.

А поводом для репрессий стал конфликт между комбригами 92-й омбр и 14-й омбр ВСУ с польскими наёмниками, которые заявили публично ещё в декабре, что приказам этих неучей (комбригов) подчиняться не будут.

Выждав некоторое время, полковники решили отомстить, устроив "Волынскую резню 2.0". Они отправили поляков на минные поля в районе населённого пункта Новосёловское, где их ещё и накрыли российские военные из тяжёлых огнемётных систем (ТОСов), пишет "РВ".

В итоге в Польше проходили похороны весь январь, 92-ю бригаду расформировали, а в отношении комбрига 14-й ведётся следствие.

Напомним, сообщения об аресте в Харькове на квартире у своей любовницы полковника Федосенко, который является ещё и Героем Украины, появились вчера.