Глава Минобороны Украины Резников анонсировал поставки западных истребителей Киеву

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Запад должен в скором будущем поставить Киеву истребители. Об этом глава ведомства сообщил во время пресс-конференции.

Резников напомнил, что самолёты — это единственный вид вооружения, которое западные кураторы до сих пор на передали Украине.

Однако, по его словам, ситуация в обозримом будущем должна измениться.

"У партнеров есть понимание и ведётся работа в соответствующем направлении", — отметил Резников.

По информации министра обороны, Запад может передать Украине истребители F-16, либо же другие модели.