По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Запад должен в скором будущем поставить Киеву истребители. Об этом глава ведомства сообщил во время пресс-конференции.
Резников напомнил, что самолёты — это единственный вид вооружения, которое западные кураторы до сих пор на передали Украине.
Однако, по его словам, ситуация в обозримом будущем должна измениться.
"У партнеров есть понимание и ведётся работа в соответствующем направлении", — отметил Резников.
По информации министра обороны, Запад может передать Украине истребители F-16, либо же другие модели.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вашингтон "поставил Крым под прицел" ВСУ.