Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гладков сообщил о двух сбитых ракетах в Белгородской области
Подоляк: отставки украинских чиновников будут продолжены
Музыкант "Аквариума" Андрей Решетин рассказал, почему сейчас смычок равен штыку
Полковник Макгрегор: Залужный тайно сообщил США о потере 257 тысяч солдат ВСУ
"Украина.ру": Зеленскому надо выполнять условия контракта, по которому он обязался поставлять "мясо"
"Хочу снова вместе болтать и кататься с тобой!": Валерия Ланская о Романе Костомарове
Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос": Пресняков, Баста, Гагарина и Беляев
ВСУ в Бахмуте готовятся применить запрещённое химическое оружие
Французский политик раскритиковал фото хохочущих Зеленского и фон дер Ляйен в Киеве

Глава Минобороны Украины Резников анонсировал поставки западных истребителей Киеву

Силовые структуры

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Запад должен в скором будущем поставить Киеву истребители. Об этом глава ведомства сообщил во время пресс-конференции.

Глава Минобороны Украины Резников анонсировал поставки западных истребителей Киеву

Резников напомнил, что самолёты — это единственный вид вооружения, которое западные кураторы до сих пор на передали Украине.

Однако, по его словам, ситуация в обозримом будущем должна измениться.

"У партнеров есть понимание и ведётся работа в соответствующем направлении", — отметил Резников.

По информации министра обороны, Запад может передать Украине истребители F-16, либо же другие модели.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание

Вашингтон "поставил Крым под прицел" ВСУ.

РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Находящийся в ЛНР боевик ВСУ Мищан узнал, что командование не признаёт его пленным
Знак зодиака 5 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Sabah: США полностью обезоружены, а угроз Вашингтона в мире больше не боятся
Писатель Александр Сосновский: Путин вызвал в Германии "эффект вакуумной бомбы"
Рогозин: США предпринимают очередную попытку прорвать наши красные линии
Рогозин: США предпринимают очередную попытку прорвать наши красные линии
Последние материалы
Подоляк: отставки украинских чиновников будут продолжены
Музыкант "Аквариума" Андрей Решетин рассказал, почему сейчас смычок равен штыку
Полковник Макгрегор: Залужный тайно сообщил США о потере 257 тысяч солдат ВСУ
"Украина.ру": Зеленскому надо выполнять условия контракта, по которому он обязался поставлять "мясо"
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал поставки западных истребителей Киеву
"Хочу снова вместе болтать и кататься с тобой!": Валерия Ланская о Романе Костомарове
Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос": Пресняков, Баста, Гагарина и Беляев
ВСУ в Бахмуте готовятся применить запрещённое химическое оружие
Французский политик раскритиковал фото хохочущих Зеленского и фон дер Ляйен в Киеве
Откровения экс-премьера Израиля Беннета убеждают в неверности курса Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников