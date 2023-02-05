"Украина.ру": Зеленскому надо выполнять условия контракта, по которому он обязался поставлять "мясо"

Неприятные известия для покинувших Украину мужчин — сбежавших от боевых действий в Европу, главным образом, в Польшу.

Судя по всему, задуманная летом "евромобилизация" граждан Незалежной, подходит к логическому концу и призывать в ряды ВСУ будут непосредственно на территории Речи Посполитой.

Об этом сообщает издание "Украина.ру", и подчёркивает, что смеяться тут не надо, эти уехавшие в Польшу люди не хотели воевать с РФ. Пусть, большинство из них писали и болтали про русских гадости, но уж лучше пусть они плюются желчью в Сети, нежели с оружием в руках гибнут под Артёмовском, отметил портал.

"Зеленскому надо выполнять условия контракта, по которому он обязался поставлять мясо. Нет мяса — нет денег, а следовательно, и нет тех, кто поставил под этим контрактом подпись со стороны Украины", — подытожило издание.