66-ая механизированная бригада ВСУ потеряла около 70 процентов личного состава

66-ая отдельная механизированная бригада ВСУ была создана в апреле 2022. На фронт солдаты прибыли летом. В начале августа командира ликвидировали. Об этом сообщает военный корреспондент Telegram-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский.

"Типичная бригада ВСУ: три мехбата, танковый батальон, два самоходно -артиллерийских дивизиона, реактивный дивизион. Это всё на момент создания", — отметил он.

Численность личного состава бригады составляла около пяти тысяч человек. Однако сейчас ситуация немного изменилась: на вооружении остались только полевые гаубицы калибра 105 мм. По данным военкора, бригада потеряла убитыми и пропавшими без вести более 400 человек, ранеными — около двух тысяч.

"За несколько месяцев боёв бригада лишилась 50 процентов личного состава, а если отбросить тыловые службы и тех, кто находится в ППД, то можно констатировать выбытие до 70 процентов личного состава. Причём 66-ая — далеко не самое побитое соединение ЗСУ", — заключил Куликовский.