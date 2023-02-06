Shot: под Калугой взорвался советский беспилотник Ту-141 "Стриж"

По предварительным выводам экспертов, в лесу под Калугой взорвался советский беспилотник Ту-141 "Стриж". Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что "Стриж" в СССР задумывался, как ударный беспилотник, однако украинские военные переделывают его в дрон-камикадзе.

Из него вытаскивают всё оборудование, на место которого устанавливают взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива, чтобы летел подальше, и запускают. Дальность полёта может достигать 1000 километров.

Такой же советский беспилотник, запущенный ВСУ, упал в марте прошлого года в Загребе.