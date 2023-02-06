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Shot: под Калугой взорвался советский беспилотник Ту-141 "Стриж"

Силовые структуры

По предварительным выводам экспертов, в лесу под Калугой взорвался советский беспилотник Ту-141 "Стриж". Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Shot: под Калугой взорвался советский беспилотник Ту-141 "Стриж"

Отмечается, что "Стриж" в СССР задумывался, как ударный беспилотник, однако украинские военные переделывают его в дрон-камикадзе.

Из него вытаскивают всё оборудование, на место которого устанавливают взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива, чтобы летел подальше, и запускают. Дальность полёта может достигать 1000 километров.

Такой же советский беспилотник, запущенный ВСУ, упал в марте прошлого года в Загребе.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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