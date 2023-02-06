Воюющий под Соледаром командир ВСУ с позывным "Припять" заявил в интервью украинскому телеканалу, что не верит в искренность заявлений Запада о победе Украины.
Военный отметил, что на Западе называют целью победу Украины, но он в это не верит.
Там говорят, что они ещё не приняли решение, сомневаются, добавил он.
"На фоне того, что каждый день сообщают, как погибли наши друзья, знакомые, воспринимать, что "решение не приняли" — культурных слов нет по этому поводу", — высказался офицер ВСУ.
По его словам, он сделал такие выводы на основании заявлений стран Запада о поставках оружия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.