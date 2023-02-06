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Украинский командир "Припять" не поверил заявлениям Запада о будущей победе ВСУ

Силовые структуры

Воюющий под Соледаром командир ВСУ с позывным "Припять" заявил в интервью украинскому телеканалу, что не верит в искренность заявлений Запада о победе Украины.

Украинский командир "Припять" не поверил заявлениям Запада о будущей победе ВСУ

Военный отметил, что на Западе называют целью победу Украины, но он в это не верит.

Там говорят, что они ещё не приняли решение, сомневаются, добавил он.

"На фоне того, что каждый день сообщают, как погибли наши друзья, знакомые, воспринимать, что "решение не приняли" — культурных слов нет по этому поводу", — высказался офицер ВСУ.

По его словам, он сделал такие выводы на основании заявлений стран Запада о поставках оружия.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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