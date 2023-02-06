Украинский командир "Припять" не поверил заявлениям Запада о будущей победе ВСУ

Воюющий под Соледаром командир ВСУ с позывным "Припять" заявил в интервью украинскому телеканалу, что не верит в искренность заявлений Запада о победе Украины.

Военный отметил, что на Западе называют целью победу Украины, но он в это не верит.

Там говорят, что они ещё не приняли решение, сомневаются, добавил он.

"На фоне того, что каждый день сообщают, как погибли наши друзья, знакомые, воспринимать, что "решение не приняли" — культурных слов нет по этому поводу", — высказался офицер ВСУ.

По его словам, он сделал такие выводы на основании заявлений стран Запада о поставках оружия.