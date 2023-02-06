Бахмут (Артёмовск) является "неприступной крепостью" благодаря выстроенной системе инженерных заграждений и природному рельефу. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский.
Он отметил, что город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют продвижению российских войск.
По его словам, украинские военные используют все возможности — как инженерные, так и естественные, чтобы держать оборону в Бахмуте. Офицер также добавил, что битва продолжается.
Ранее появилась информация, что военные России вошли в северные районы Артёмовска.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.