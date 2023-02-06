Генерал ВСУ Сырский заявил, что Бахмут является "неприступной крепостью"

Бахмут (Артёмовск) является "неприступной крепостью" благодаря выстроенной системе инженерных заграждений и природному рельефу. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский.

Он отметил, что город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют продвижению российских войск.

По его словам, украинские военные используют все возможности — как инженерные, так и естественные, чтобы держать оборону в Бахмуте. Офицер также добавил, что битва продолжается.

Ранее появилась информация, что военные России вошли в северные районы Артёмовска.