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Россия может начать наступление с трёх разных направлений — Донецкая, Луганская и Запорожская области

Силовые структуры

Главное управление разведки Украины назвало направления, на которых Россия может начать наступление. По данным украинского ГРУ, это произойдёт в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Россия может начать наступление с трёх разных направлений — Донецкая, Луганская и Запорожская области

"Мы определили, что наступления войск России могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье", — говорится в сообщении ведомства.

При этом в Херсонской области и в Крыму войска России будут вести оборону, считают в украинской разведке. Такие данные ГРУ Украины публикует 6 февраля.

Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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