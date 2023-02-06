Россия может начать наступление с трёх разных направлений — Донецкая, Луганская и Запорожская области

Главное управление разведки Украины назвало направления, на которых Россия может начать наступление. По данным украинского ГРУ, это произойдёт в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

"Мы определили, что наступления войск России могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье", — говорится в сообщении ведомства.

При этом в Херсонской области и в Крыму войска России будут вести оборону, считают в украинской разведке. Такие данные ГРУ Украины публикует 6 февраля.

Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.