Главное управление разведки Украины назвало направления, на которых Россия может начать наступление. По данным украинского ГРУ, это произойдёт в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
"Мы определили, что наступления войск России могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье", — говорится в сообщении ведомства.
При этом в Херсонской области и в Крыму войска России будут вести оборону, считают в украинской разведке. Такие данные ГРУ Украины публикует 6 февраля.
Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.