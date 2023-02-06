Врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях

В ДНР заявили о применении украинскими военными химоружия. Такое заявление сделал врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, боевики ВСУ распыляют химические вещества с беспилотников. Применение его отмечено на Артёмовском и Угледарском направлениях.

Ранее уже появилась информация, что Киев использует в зоне СВО химическое оружие. Российское командование обратило внимание на плохое самочувствие бойцов на некоторых участках линии соприкосновения. У них наблюдался кашель и воспаление слизистых оболочек. После анализов стало ясно, что ВСУ применили на данных участках отравляющие вещества.

Ранее Pravda.Ru писала, что ракеты GLSDB представляют серьёзную угрозу для российских войск. Об этом в своём Telegram-канале написал бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.