ВСУ потеряли в Запорожье 150 солдат, обучавшихся в Британии по стандартам НАТО

Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) понесли в ходе нескольких попыток провести разведку боем в Запорожье тяжёлые потери в период с 25 января по 5 февраля. Погибли 150 военных — командиры и личный состав, которые обучались по стандартам НАТО в Британии в октябре и ноябре 2022 года, сообщает "Военная хроника".

По данным издания, обучали кадровых украинских военнослужащих инструкторы из Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, но вместо полного (двухгодового) курса переподготовки офицеры ВСУ прошли лишь начальный этап.

После прохождения трёхнедельных курсов по взаимодействию с подразделениями на уровне "взвод — рота" они были в дальнейшем направлены на Запорожский участок фронта.

Здесь группу во время боевого выхода обнаружили российские военные с помощью беспилотников. По ней был нанесён удар из артиллерии, потери составили около 80 человек убитыми и ранеными.

В следующий выход боевики ВСУ попытались провести разведку боем на границе ДНР и Запорожской области, однако колонну бронеавтомобилей обнаружили с воздуха лётчики дежурного звена Су-25.

После удара штурмовиков Су-25 потери бригады также составили более 80 человек убитыми и ранеными.

Пленные заявляют, что после первого захода на колонну самолётов штурмовой авиации проходившие обучение в Великобритании командиры взводов и рот ВСУ бросили раненых подчинённых без связи, медикаментов и боеприпасов и сбежали в неизвестном направлении.