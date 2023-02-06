Минобороны показало кадры поражения противника из боевого модуля "Бережок" БМП-2М

Министерством обороны РФ показаны кадры работы БМП-2М из гранатомёта по живой силе ВСУ. Ведомство публикует их в понедельник, 6 февраля.

Как рассказали в Минобороны, из установки "Бережок" БМП-2М был ликвидирован отряд противника из 5 человек. В качестве средства поражения выступил АГС-17.

Используя новейший прицел оператор-наводчик засекает группу боевиков. Все происходит ночью, поэтому работают приборы в инфракрасном диапазоне. Как только цель определена, экипаж сразу открывает огонь на поражение.

Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.