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Арестович: США и Запад готовят размен Украины

Силовые структуры

Украина может потерять часть Донбасса, но при этом прорвать южный фронт россиян. Такое мнение высказал бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Арестович: США и Запад готовят размен Украины

По его словам, США и Запад прекрасно понимают, к чему всё идёт. И они готовят размен.

"Мы теряем немножко Донецка и Луганска, потому что 200 тысяч россиян мы останавливать устанем. Конечно, придётся отодвинуться — мы же это понимаем. Тут вопрос — до какой степени, надеемся, что по минимуму отодвинемся, но если это кровь наших войск, это очень тяжело. Ну, и мы, скорее всего, пробиваем южный фронт и получаем крупный успех. То есть, размен на размен", — описал план экс-советник.

По его мнению, этот "размен" будет в пользу Украины, что позволит начать переговоры с силовых позиций.

При этом все понимают, что у Украины нет ресурса и Запад будет его годами создавать, чтоб мы силовым образом выбили Россию, заключил Арестович.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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