ВСУ перебросили силы к Часову Яру, чтобы не позволить ВС РФ взять под контроль дорогу на Артёмовск

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО. После выхода подразделений ВС РФ сразу с двух направлений к трассе Артёмовск — Константиновка ВС Украины утратили физический контроль над этой автомобильной дорогой. Противник потерял беспрепятственную возможность поставлять в Бахмут из Константиновки резервы.

Как пишет "Военное обозрение", командование ВСУ осознаёт, что русские войска могут сходящимися ударами с востока и запада от Ивановского взять его в кольцо и одновременно выйти к дороге Артёмовск — Часов Яр. Это единственная трасса, контролируемая ВСУ в агломерации. Для того, чтобы не позволить ВС РФ взять её, украинские войска из Славянска и Краматорска перебросили подразделения 106-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ к Часову Яру.