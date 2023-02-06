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ВСУ перебросили силы к Часову Яру, чтобы не позволить ВС РФ взять под контроль дорогу на Артёмовск

Силовые структуры

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО. После выхода подразделений ВС РФ сразу с двух направлений к трассе Артёмовск — Константиновка ВС Украины утратили физический контроль над этой автомобильной дорогой. Противник потерял беспрепятственную возможность поставлять в Бахмут из Константиновки резервы.

ВСУ перебросили силы к Часову Яру, чтобы не позволить ВС РФ взять под контроль дорогу на Артёмовск

Как пишет "Военное обозрение", командование ВСУ осознаёт, что русские войска могут сходящимися ударами с востока и запада от Ивановского взять его в кольцо и одновременно выйти к дороге Артёмовск — Часов Яр. Это единственная трасса, контролируемая ВСУ в агломерации. Для того, чтобы не позволить ВС РФ взять её, украинские войска из Славянска и Краматорска перебросили подразделения 106-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ к Часову Яру.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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