Ярославский: войска ВС РФ контролируют две трети Артёмовска

В районе Артёмовска (Бахмута) продолжаются ожесточённые бои. Армия РФ ведёт активные военные действия, выбивая противника с позиций. Вооружённые силы России контролируют две трети Артёмовска. Об этом заявил командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский.

"Русские заняли частично город: промзону и частный сектор по реку. Им действительно удаётся прорывать небольшие участки фронта и приближаться к нашим позициям. Сейчас город постоянно, систематически находится под миномётным огнём", — проинформировал он.

Русская армия взяла под контроль две основные дороги, ведущие из украинского тыла в Артёмовск. Сейчас ВС РФ пытаются перерезать пути снабжения города.