В районе Артёмовска (Бахмута) продолжаются ожесточённые бои. Армия РФ ведёт активные военные действия, выбивая противника с позиций. Вооружённые силы России контролируют две трети Артёмовска. Об этом заявил командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский.
"Русские заняли частично город: промзону и частный сектор по реку. Им действительно удаётся прорывать небольшие участки фронта и приближаться к нашим позициям. Сейчас город постоянно, систематически находится под миномётным огнём", — проинформировал он.
Русская армия взяла под контроль две основные дороги, ведущие из украинского тыла в Артёмовск. Сейчас ВС РФ пытаются перерезать пути снабжения города.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.