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Журналисты РИА Новости стали свидетелями боя с украинским спецназом в ЛНР

Силовые структуры

Украинский спецназ безуспешно пытался помочь ВСУ сохранить контроль над частью села Новосёловское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Свидетелями фланговой атаки стали корреспонденты РИА Новости.

Журналисты РИА Новости стали свидетелями боя с украинским спецназом в ЛНР

По словам журналистов, на штурм выдвинулись российские мотострелки. Сложность была в том, что практически все здания села разрушены и оборона строилась вокруг подвалов.

При продвижении вперёд бойцы ВС РФ встретили ожесточённое сопротивление, бои шли на расстоянии броска гранаты, однако смогли подавить огневую точку противника.

Командование украинской армии, понимая критичность ситуации, отправило в Новосёловское отряд спецназа. Боевики зашли во фланг наступающему российскому подразделению, в результате снова завязался ожесточённый бой, сообщает издание.

Сражение продолжалось до самого вечера. В итоге на поле боя остались тела украинских военных, которых не смогли забрать из-за плотного огня.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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