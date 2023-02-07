Вассерман: ВС РФ не начинают крупномасштабное наступление, потому что жалеют украинцев

Начало крупномасштабного наступления российских войск по всей линии боевого прикосновения приведёт к колоссальным потерям и разрушениям, заявил Анатолий Вассерман.

По словам депутата Госдумы, именно поэтому командование ВС РФ продолжает перемалывать националистов и поставленную западом военную технику в Донбассе.

"Крупная наступательная операция обернётся значительно более крупными жертвами и разрушениями, чем всё происходящее сейчас. А ведь нам потом эту часть русского народа в сознание приводить", — отметил парламентарий.

Он уточнил, что выбранная Россией стратегия уже доказала свою жизнеспособность при взятии Берлина. Тогда Жуков решил не переходить сразу в наступление, а для начала уничтожил наиболее боеспособные части вермахта.

Ранее стало известно, что российские подразделения освобождают территории Харьковской области, оставленные после сентябрьской перегруппировки.