Начало крупномасштабного наступления российских войск по всей линии боевого прикосновения приведёт к колоссальным потерям и разрушениям, заявил Анатолий Вассерман.
По словам депутата Госдумы, именно поэтому командование ВС РФ продолжает перемалывать националистов и поставленную западом военную технику в Донбассе.
"Крупная наступательная операция обернётся значительно более крупными жертвами и разрушениями, чем всё происходящее сейчас. А ведь нам потом эту часть русского народа в сознание приводить", — отметил парламентарий.
Он уточнил, что выбранная Россией стратегия уже доказала свою жизнеспособность при взятии Берлина. Тогда Жуков решил не переходить сразу в наступление, а для начала уничтожил наиболее боеспособные части вермахта.
Ранее стало известно, что российские подразделения освобождают территории Харьковской области, оставленные после сентябрьской перегруппировки.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.