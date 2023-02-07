Российские военные подразделения активизировались на Купянском направлении, а отдельные части ВС РФ продвигаются на востоке Харьковской области.
Армия России форсировала реку Оскол на северо-востоке от Купянска и закрепилась на левом берегу, сообщает издание "Военное обозрение" со ссылкой на публикации украинских солдат и офицеров. Плацдарм для наступления сформирован около реки Таволжанка и одноимённого населённого пункта.
"Бои идут и в районе Долгого Гая — лесного массива у села Гряниковка, а также южнее его, что примерно в 15 км по прямой от Купянска", — рассказали авторы материала.
Они напомнили, что эти территории были оставлены в ВС РФ осенью прошлого года во время перегруппировки. В настоящий момент российская армия ведёт успешное наступление, лишая ВСУ возможности перебрасывать резервы под город Сватово.
Ранее киевский политолог призвал власти Украины пожертвовать территориями, чтобы сохранить мужчин, а не отправлять их на убой.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.