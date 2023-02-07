Российская армия успешно продвигается на Артёмовском фронте у населённого пункта Спорное. При помощи зенитных установок зачищается небо и наносятся удары по националистам.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Необходимо быть крайне осторожными — боевики ВСУ ночью пытались атаковать позиции российских войск, пишут военкоры.
По информации издания, вся лесополоса у Спорного усыпана противопехотными минами "Лепесток", которые заметить трудно, поскольку они прикрыты слоем снега. Однако армия РФ не даёт бандеровцам передышки — как только тяжёлая техника ВСУ выходит из укрытия, она уничтожается противотанковыми ракетами. Затем миномёты засыпают отступающих неонацистов огнём.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.