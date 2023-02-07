РВ: на Артёмовском направлении армия России успешно продвигается у Спорного

Российская армия успешно продвигается на Артёмовском фронте у населённого пункта Спорное. При помощи зенитных установок зачищается небо и наносятся удары по националистам.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Необходимо быть крайне осторожными — боевики ВСУ ночью пытались атаковать позиции российских войск, пишут военкоры.

По информации издания, вся лесополоса у Спорного усыпана противопехотными минами "Лепесток", которые заметить трудно, поскольку они прикрыты слоем снега. Однако армия РФ не даёт бандеровцам передышки — как только тяжёлая техника ВСУ выходит из укрытия, она уничтожается противотанковыми ракетами. Затем миномёты засыпают отступающих неонацистов огнём.