Сегодня, 6 февраля, под вечер пришли сообщения об успехе российской армии в районе Белогоровки.
Об этом сообщает в Telegram-канале военный обозреватель Борис Рожин, напоминая, что противник ранее оттуда из н.п. убежал.
Сообщается о продвижении российских войск на несколько километров. По всей вероятности, националисты начинают медленно оттягиваться к населённому пункту Северск в связи с ухудшением ситуации под Артёмовском и Соледаром, подчеркивает эксперт.
Ранее сообщалось, что российская армия заняла более выгодные позиции у Северска в Донбассе.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.