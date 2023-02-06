Рожин: В районе Белогоровки ВС РФ продвинулись на несколько километров

Сегодня, 6 февраля, под вечер пришли сообщения об успехе российской армии в районе Белогоровки.

Об этом сообщает в Telegram-канале военный обозреватель Борис Рожин, напоминая, что противник ранее оттуда из н.п. убежал.

Сообщается о продвижении российских войск на несколько километров. По всей вероятности, националисты начинают медленно оттягиваться к населённому пункту Северск в связи с ухудшением ситуации под Артёмовском и Соледаром, подчеркивает эксперт.

Ранее сообщалось, что российская армия заняла более выгодные позиции у Северска в Донбассе.