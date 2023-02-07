Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Россия умоляет о переговорах

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия умоляет о мирных переговорах. Для этого наша страна намерена использовать посредников.

По мнению Данилова, РФ не обладает способностями, которые бы позволили захватить территорию Украины.

"Берут целый пул переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определёнными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве", — заявил секретарь СНБО Украины.

Напоминаем, что неделю назад Данилов заявлял о подготовке ВС РФ большого наступления с трёх сторон. Он сообщал, что о переговорах не может идти и речи.