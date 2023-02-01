Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что следующие три месяца станут решающими в исходе СВО

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал следующие три месяца решающими для исхода спецоперации. Об этом он заявил в интервью Sky News.

"Мы прошли через сложный период, но я осознаю, что основные бои еще впереди, и они произойдут в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы", — сказал Данилов в интервью Sky News.

По словам Данилова, в течение ближайших трех недель Россия предпримет атаку сразу по трем направлениям — с севера, юга и востока, как это было в начале СВО. По информации главы СНБО Украины, для этого ВС РФ существенно увеличат количество военнослужащих на данных направлениях.

Ранее Pravda.Ru писала, что депутат Рады от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу у себя на странице в соцсети назвал секретаря СНБО Украины Алексея Данилова фальшивым и лживым чиновником.