The Spectator: Запад не поставит истребители F-16 Киеву из-за мощной системы ПВО РФ

Западные страны откажутся от предоставления истребителей F-16 Киеву из-за мощной системы противовоздушной обороны (ПВО) России. Об этом сообщает The Spectator.

По информации издания, Вооружённые силы РФ разместили в небе над линией боевого соприкосновения множество "слоёв" ПВО. Отмечается, что речь идёт о крупных системах большой дальности, таких как зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф", а также о многочисленных мобильных средствах ПВО средней дальности, например, ЗРК "Бук" и "Тор".

Как подчёркивается в статье, российская армия в зоне проведения спецоперации обращается к системам дальнего обнаружения целей. Автор материала добавил, что ВС РФ активно используют радиолокационные станции "Подлёт" для борьбы с украинскими самолётами и вертолётами.

"Запад не хочет отдавать Украине F-16", — резюмировал журналист.

Ранее американский лидер Джо Байден призвал оставить истребители F-16 в США, а не передавать их Украине. Белым дом не разглашает точные причины, которые заставили Вашингтон отказаться от поставок боевых самолётов Киеву.