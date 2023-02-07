Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шойгу: Киев знает, что ему не удастся победить Россию военным путём
Диетолог Беляева: курица, орехи и яйца восполняют дефицит важной аминокислоты
Шойгу: армия России освободила семь населённых пунктов
В Тюменской области мужчине, на чьё ружьё наступила собака и застрелила его друга, огласили приговор
Военный психолог: солдаты ВСУ массово страдают от психических проблем
Тарасова об операции Костомарова: "Главное — выжить"
Кадырова повеселило то, что он, оказывается, находится "на Мальдивах"
Шойгу: потери ВСУ за январь составили более 6,5 тысячи военных
19fortyfive: Зеленский называет демократией на Украине коррупцию и жажду власти

The Spectator: Запад не поставит истребители F-16 Киеву из-за мощной системы ПВО РФ

Силовые структуры

Западные страны откажутся от предоставления истребителей F-16 Киеву из-за мощной системы противовоздушной обороны (ПВО) России. Об этом сообщает The Spectator.

The Spectator: Запад не поставит истребители F-16 Киеву из-за мощной системы ПВО РФ

По информации издания, Вооружённые силы РФ разместили в небе над линией боевого соприкосновения множество "слоёв" ПВО. Отмечается, что речь идёт о крупных системах большой дальности, таких как зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф", а также о многочисленных мобильных средствах ПВО средней дальности, например, ЗРК "Бук" и "Тор".

Как подчёркивается в статье, российская армия в зоне проведения спецоперации обращается к системам дальнего обнаружения целей. Автор материала добавил, что ВС РФ активно используют радиолокационные станции "Подлёт" для борьбы с украинскими самолётами и вертолётами.

"Запад не хочет отдавать Украине F-16", — резюмировал журналист.

Ранее американский лидер Джо Байден призвал оставить истребители F-16 в США, а не передавать их Украине. Белым дом не разглашает точные причины, которые заставили Вашингтон отказаться от поставок боевых самолётов Киеву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы

Известный журналист и телеведущий сообщил поклонникам о своём отъезде из России.

Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища
РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
"Пророк" Нострадамус грамотно работал с французскими королями Сергей Лебедев Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие Ольга Лебедева Знак зодиака 7 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наёмников в Угледаре
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
Последние материалы
Диетолог Беляева: курица, орехи и яйца восполняют дефицит важной аминокислоты
"Пророк" Нострадамус грамотно работал с французскими королями
Шойгу: армия России освободила семь населённых пунктов
В Тюменской области мужчине, на чьё ружьё наступила собака и застрелила его друга, огласили приговор
Военный психолог: солдаты ВСУ массово страдают от психических проблем
Тарасова об операции Костомарова: "Главное — выжить"
Кадырова повеселило то, что он, оказывается, находится "на Мальдивах"
Шойгу: потери ВСУ за январь составили более 6,5 тысячи военных
Российские команды по Dota 2 едут покорять Перу
19fortyfive: Зеленский называет демократией на Украине коррупцию и жажду власти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников