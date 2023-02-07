Байден призвал оставить истребители F-16 в США, а не передавать Украине

Американский президент Джо Байден выступил против передачи боевых самолётов F-16 Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

По словам Байдена, истребители должны остаться на территории Соединённых Штатов.

"Нам необходимо сохранить их здесь", — подчеркнул лидер США на брифинге.

При этом он не стал раскрывать конкретные причины, которые заставили его отказаться от предоставления истребителей F-16 киевскому режиму.

Ранее представители Минобороны Украины анонсировали скорые поставки боевых самолётов Запада для армии страны. Они пояснили, что Киев рассчитывает получить от западных государств истребители F-16 или другие модели.