Боец ВСУ в Артёмовске заявил, что от батальона осталось семь человек

Под Артёмовском (Бахмутом) батальон вооружённых сил Украины "превратили в мясо", от подразделения осталось семь человек. Боевик снял на видео разбирательства с командованием, которое кинуло солдат на убой, оставив без огневой поддержки.

Он заявил, что личный состав не отказывается идти на задание, у бойцов просто нет сил, так как они перемёрзли, не выспались и ничего не ели.

"Куда я их брошу? <…> Их всего семь человек. Поддержки нет. Никого нету! Там все умерли уже", — говорит на видео боевик ВСУ.

Также военный пообещал отправить запись министру обороны Украины и рассказать правду о том, что происходит.

Ранее немецкий журналист, побывавший в Артёмовске заявил, что ВСУ скоро оставят город, так как их сопротивление ослабевает.