Журналист Spiegel: ВСУ скоро сдадут Артёмовск

Ожесточённое сопротивление украинской армии в Артёмовске (Бахмуте) ослабевает. Такой вывод сделал журналист немецкого издания Spiegel Кристофер Ройтер, который побывал в городе.

Репортёр утверждает, что российские военные, которые окружают Артёмовск, находятся в двух километрах от его центра.

Бойцы ВСУ из 17-й танковой бригады рассказали ему, что в городе очень страшно ночью из-за сильных бомбёжек и обстрелов.

"Солдаты здесь говорят, что им придётся сдать эту позицию, долго они не продержатся, потому что русские войска стреляют из всего, что у них есть", — пишет Ройтер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут покидать Артёмовск, пока могут сражаться.