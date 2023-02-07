Ожесточённое сопротивление украинской армии в Артёмовске (Бахмуте) ослабевает. Такой вывод сделал журналист немецкого издания Spiegel Кристофер Ройтер, который побывал в городе.
Репортёр утверждает, что российские военные, которые окружают Артёмовск, находятся в двух километрах от его центра.
Бойцы ВСУ из 17-й танковой бригады рассказали ему, что в городе очень страшно ночью из-за сильных бомбёжек и обстрелов.
"Солдаты здесь говорят, что им придётся сдать эту позицию, долго они не продержатся, потому что русские войска стреляют из всего, что у них есть", — пишет Ройтер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут покидать Артёмовск, пока могут сражаться.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.