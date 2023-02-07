Кириленко: в вопросе Бахмута учитываются "любые сценарии"

Назначенный киевским режимом глава Донецкой области Павел Кириленко сообщил в интервью, что в вопросе Бахмута (Артёмовска) учитываются "любые сценарии".

Он заметил, что военные находятся на границах защиты и принимаются все максимальные меры, чтобы не произошло захвата Бахмута российскими силами.

По словам "гауляйтера", сейчас Бахмут держится. Но для командования ВСУ жизнь и здоровье солдат является одним из основных приоритетов.

"Поэтому, извините, использовать защитников, как пушечное мясо, никто не будет", — заявил Кириленко.

Ранее боевик ВСУ записал видео из Артёмовска и рассказал, как командование бросило их батальон "на мясо", оставив без прикрытия и огневой поддержки. В итоге от подразделения осталось семь человек.