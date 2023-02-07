Баранец заявил, что СВО на Украине может завершиться завтра, если ликвидируют Зеленского

Аналитики всего мира пытаются прогнозировать сроки окончания спецоперации на Украине. Кто-то заявляет, что это произойдёт в ближайшие три-четыре месяца, а кто-то уверен, что Западу выгоден конфликт и он будет его затягивать. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что конфликт закончится к концу 2023 года, а военный обозреватель Виктор Баранец полагает, что СВО может завершиться "хоть завтра".

"Должно сойтись много условий, чтобы СВО завершилась быстро. Я не сторонник этих баек. Но если ликвидируют Зеленского, а украинские генералы примут решительные шаги и объявят: "Стоп, хотим мира и идём на переговоры с Путиным, а войска вернём в казарму", — конфликт завершится. При таких условиях СВО может завершиться хоть завтра", — высказался эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Баранец отметил, что кадровые перестановки в киевской власти могут являться предвестниками военного переворота на Украине. И к нему необходимо готовить общество. Украинские чиновники, которые были уволены президентом Владимиром Зеленским, "только и мечтают его убрать". Именно они станут опорой переворота, заключил Баранец.