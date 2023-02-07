Спецоперация на Украине окончится до конца года, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине завершится до конца текущего года.

"До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет", — сказал Кадыров.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина будет разгромлена к концу лета или к началу осени 2023 года после масштабного наступления российской армии по всему фронту. По его словам, ВС РФ уничтожат ВСУ помощью пехоты, артиллерии и танков. Причём всё вооружение, которое Украина получила от Запада, будет уничтожено, предрёк экс-разведчик.