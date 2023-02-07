Сотрудница МВД Удмуртии задержала похищающую у пенсионеров деньги злоумышленницу во время отпуска

Работница МВД Удмуртии Ксения Тищенко во время отпуска задержала предполагаемую преступницу, которая ограбила несколько пожилых людей в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по региону.

По информации udm-info.ru, злоумышленница украла свыше 700 тысяч рублей. Как заявили правоохранители, 29-летняя женщина сообщала жертвам на улице, что в их квартиру якобы пытаются попасть воры. Вместе с пенсионерками обвиняемая осматривала их дома и похищала средства, отметили в СМИ.

Правоохранители завели уголовные дела. Капитан полиции, которая отдыхала в Сарапуле, обнаружила предполагаемую преступницу на улице.

"Я сразу позвонила коллеге и попросила вызвать наряд полиции, а сама продолжила вести наблюдение", — отметила Тищенко.

По данным издания, она не позволила сбежать подозреваемой после совершения очередного преступления. Силовики задержали злоумышленницу. Пожилые женщины опознали её.