Генерал СБУ Ягун заявил, что войска ВСУ скоро оставят Артёмовск

Бывший зампредседателя СБУ генерал Виктор Ягун считает, что ВС Украины оставят Артёмовск (Бахмут). Войска киевского режима выполнили все задачи по изматыванию Вооружённых сил России в Соледаре и Бахмуте.

"В первую очередь, истощение противника в оборонных боях. В принципе то, что мы добивались в Соледаре, в Бахмуте, произошло", — заявил Ягун.

Он отметил, что украинская армия приложила много усилий для достижения целей. По мнению Ягуна, в Генштабе идут разговоры об оставлении Артёмовска, и в ближайшее время это решение будет принято.

Ранее Матвийчук заявил о ключевой ошибке Зеленского по отношению к ВСУ.