Бывший зампредседателя СБУ генерал Виктор Ягун считает, что ВС Украины оставят Артёмовск (Бахмут). Войска киевского режима выполнили все задачи по изматыванию Вооружённых сил России в Соледаре и Бахмуте.
"В первую очередь, истощение противника в оборонных боях. В принципе то, что мы добивались в Соледаре, в Бахмуте, произошло", — заявил Ягун.
Он отметил, что украинская армия приложила много усилий для достижения целей. По мнению Ягуна, в Генштабе идут разговоры об оставлении Артёмовска, и в ближайшее время это решение будет принято.
Ранее Матвийчук заявил о ключевой ошибке Зеленского по отношению к ВСУ.
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