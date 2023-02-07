МК: Матвийчук заявил о ключевой ошибке Зеленского по отношению к ВСУ

Киевский режим находится в состоянии, похожем на агонию, поскольку попал в незавидное положение. Об этом заявил военный эксперт, офицер спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.

ВСУ готовятся к весеннему наступлению, формируя механизированные и штурмовые бригады. Украинская оборона в Артёмовске и Угледаре рушится.

"Что делает на этом фоне Зеленский? Он, как верховный главнокомандующий, перебрасывает подготовленные резервы, те, которые прошли обучение в Германии и в Великобритании, на эти участки фронта. Военнослужащие идут в бой без поддержки авиации и артиллерии", — указал в беседе с "МК" Матвийчук.

Матвийчук считает, что киевский лидер уверен в способностях удержать города и начать наступление с техникой НАТО.

"Отсюда и постоянные противоречия с Залужным. Последний, как военный специалист, лучше осознает ситуацию. Президент же руководствуется личными амбициями", — заключил Матвийчук.