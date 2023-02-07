Демократы американского штата Массачусетс предложили заключённым обменивать собственные органы, чтобы сократить тюремный срок.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, ссылаясь на свои источники.
"Такой закон внесли демократы — правящая партия. Эту дикость они объяснили гуманизмом: "Мы не заставляем заключённых насильно сдавать органы и костный мозг. Мы предлагаем обменять их на сокращение срока", — комментирует эту новость доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.
Насильственное донорство происходило и на Украине. Ранее нашли более трёхсот "выпотрошённых" тел, сообщил ведущий Первого канала.
"Русские и европейцы отлично подходят белому американцу, который может заплатить", — подытожил Осташко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Известный журналист и телеведущий сообщил поклонникам о своём отъезде из России.