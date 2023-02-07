Американские демократы предлагают потрошить людей

Демократы американского штата Массачусетс предложили заключённым обменивать собственные органы, чтобы сократить тюремный срок.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, ссылаясь на свои источники.

"Такой закон внесли демократы — правящая партия. Эту дикость они объяснили гуманизмом: "Мы не заставляем заключённых насильно сдавать органы и костный мозг. Мы предлагаем обменять их на сокращение срока", — комментирует эту новость доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Насильственное донорство происходило и на Украине. Ранее нашли более трёхсот "выпотрошённых" тел, сообщил ведущий Первого канала.

"Русские и европейцы отлично подходят белому американцу, который может заплатить", — подытожил Осташко.