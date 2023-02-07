Wargonzo: Первая Славянская бригада прорывает Авдеевский фронт

По всей линии воюющего Донбасса началась долгожданная зимняя активизация фронта. По всей линии от Угледара до Кременной идёт активное наступление российских войск. Об этом рассказал военный журналист, автор проекта wargonzo Семён Пегов.

Он отметил в своём Telegram-канале, что наступление идёт в том числе и на Авдеевку под Донецком. Это сложнейший участок с многочисленными укрепрайонами в сёлах и глубоко эшелонированной за воесмь лет обороной войск украинских боевиков, объяснил репортёр.

По его словам, на Авдеевском направлении, помимо подразделений "Сомали" и "Спарта", также героически сражается прославленная 1-я Славянская бригада, сформированная ещё в Славянске в 2014 году.

"В данный момент сложнейшая операция по окружению Авдеевки является приоритетной задачей бригады на пути к освобождению Донбасса на этом направлении", — заключил военкор.