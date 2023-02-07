Военкоры: "Отважные" перешли реку Жеребец и обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Бойцы группировки "О" российской армии провели молниеносную атаку в районе Кременной. Они перешли реку Жеребец и обратили в бегство украинских боевиков. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Военкоры отмечают, что "Отважные" взяли опорный пункт ВСУ, выжившие боевики бежали, бросив позиции, оружие и товарищей.

Также репортёры добавили, что штурмовая пехота группировок "Центр" и "Запад" продолжает теснить врага в ходе наступления в сторону Лимана.

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об успешном продвижении ВС РФ в районе Угледара и Артёмовска (Бахмута).